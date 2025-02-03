16/01/2025 09:57

環太平洋防務公司(Pacific Rim Defense) AEVEX航天公司(AEVEX Aerospace) LKD航天公司(LKD Aerospace) 頂峰科技公司(Summit Technologies Inc) 海岸間電子公司(Inter-Coastal Electronics) 系統研究與模擬公司(System Studies & Simulation) 鐵山解決方案公司(IronMountain Solutions) 應用技術集團(Applied Technologies Group) 阿克西恩特公司(Axient) 安杜里爾公司(Anduril Industries) 海上戰術系統公司(Maritime Tactical Systems)

《經濟通通訊社16日專訊》中國商務部連續第二日宣布將參與對台軍售的美企列入不可靠實體清單。商務部昨晚公告指，為維護國家主權、安全和發展利益，根據有關法律及規定，決定將參與對台灣地區軍售的環太平洋防務公司(Pacific Rim Defense)、AEVEX航天公司(AEVEX Aerospace)、LKD航天公司(LKD Aerospace)、頂峰科技公司(Summit Technologies Inc)列入不可靠實體清單，即日實施。被列入清單的企業，禁止從事與中國有關的進出口活動，禁止在中國境內新增投資；其高級管理人員禁止入境，其中國境內工作許可、停留或者居留資格不批准並取消。商務部前一天對7家參與對台軍售的美企列入不可靠實體清單，即連續兩日共制裁11家涉對台軍售美企。近兩日被中國列入不可靠實體清單的對台軍售美企：(sl)