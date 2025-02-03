16/01/2025 13:38

【大國博弈】Tiktok CEO周受資傳獲邀出席特朗普就職禮

《經濟通通訊社16日專訊》據《紐約時報》引述消息人士報道，Tiktok首席執行官周受資計劃出席1月20日(下周一)美國當選總統特朗普的就職典禮。



報道稱，周受資獲邀請坐在台上的榮譽座席，這個區域通常會留給前總統、家庭成員以及其他重要賓客。



另外，NBC引述知情人士報道指，拜登政府正在研究如何讓Tiktok在禁令生效後繼續在美國運營。一名政府官員稱，美國民眾不會希望看到TikTok突然在周日被封禁，官員們正探索各種方案讓TikTok不致關燈。



Tiktok在美國「不賣就禁」的法令很大可能在特朗普上任前一天(19日)生效。稍早《華盛頓郵報》引述知情人士稱，特朗普正考慮就任後發布行政命令，暫停執行該法令60至90天。特朗普曾在競選期間表示反對封禁TikTok。(sl)