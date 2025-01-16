16/01/2025 14:40

【數據前瞻】機構料中國去年第四季經濟增長5%，或實現全年目標

《經濟通通訊社16日專訊》國家統計局將於明日公布2024年第四季和全年GDP，以及12月工業增加值、投資和消費數據。《路透》綜合53家機構預估中值顯示，在國內政策效應釋放，疊加美國加關稅預期促使的「搶出口」提振下，中國2024年第四季經濟增長動能有望較前季加速，當季國內生產總值(GDP)同比料增長5%，增速較第三季加快0.4個百分點，並創三個季度最高；其中有21家機構預估中值顯示，第四季GDP環比預計增長1.6%，將創七個季度高點。



*花旗料中國今年經濟增長放緩至4.2%*



花旗報告稱，2024年中國有望實現「5%左右」的增長目標，四季度同比增速料達到5.2%。花旗報告並稱，中國經濟2025年前景取決於外部關稅和內部刺激，預計經濟同比增速可能放緩至4.2%，通縮壓力將持續。而在3月5日全國人大開幕前的政策真空期，貨幣寬鬆可能是值得關注的關鍵。



華創證券首席宏觀分析師張瑜也認為，受地產銷售、社零增速及財政支出回升等增量政策影響提振，預計四季度GDP同比增速回升至5.2%-5.3%之間，帶動全年GDP增速在4.9%左右。



招商宏觀張靜靜團隊稱，展望2025年，這一年可能是2010年之後政策力度最大的一年，政策的核心目標是盡快結束價格負增長狀態，預計2025年實際GDP增速仍為5%左右，政策充分發力推動價格總水平結束負增長的狀態，名義GDP增速同步回升至5%。



《路透》最新季度調查結果顯示，中國2024年經濟同比料增長4.9%，2025年增速將放緩至4.5%，2026年進一步減速至4.2%。市場普遍認為中國今年經濟增速目標將繼續設在5%左右，以更好引導預期提振信心。(sl)