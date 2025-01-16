16/01/2025 14:48

【數據前瞻】機構料12月消費增速擴至3.5%，工業及固投持平

《經濟通通訊社16日專訊》國家統計局將於明日公布2024年第四季和全年GDP，以及12月工業增加值、投資和消費數據。《路透》綜合近40家機構預估中值顯示，年底及春節前的提前生產效應與高基數綜合影響下，12月規模以上工業增加值同比增速料持平於5.4%；促消費政策疊加基數走低將推動社會消費品零售總額同比增速提升0.5個百分點至3.5%。全年固定資產投資同比增速料持平於3.3%。



工業增速方面，12月官方製造業採購經理人指數(PMI)中的生產指數環比略降0.3個點，顯示工業生產內生動力邊際回落，而且還面臨去年同期高基數不利影響。



不過，北大國民經濟研究中心研究員蔡含篇認為，新一輪穩增長政策持續出台加大對工業經濟增長的支撐力度，工業整體開工率保持合理適度水平，加之年底及春節前的提前生產效應，工業產出仍有支撐，預計2024年12月工業增加值同比增長5.5%。



至於投資，「兩新」政策長期利好投資，製造業投資釋放擴張訊號，但外部環境依然趨緊，房產投資承壓繼續，預計2024年1-12月固定資產投資同比增長3.3%，與1-11月持平。



花旗也稱，「刺激政策效應、搶出口、春節提前以及暖冬天氣」都有可能給年底原本的淡季帶來支撐。2025年中國農曆春節落在1月29日，要早於2024年的2月10日。



消費方面，浙商證券首席經濟學家李超預計，12月社會消費品零售同比增長3.5%，理由是一部分1月春節前的購車需求會在12月提前釋放，當月城市內出行顯著提升，而且房地產銷售數據持續回暖。(sl)