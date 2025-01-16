16/01/2025 11:17

明天更好基金建議本港發展綠色金屬大宗商品交易，並打造商品通

《經濟通通訊社16日專訊》香港明天更好基金建議，本港發展大宗商品市場，並以「綠色金屬」為首要考慮，發揮香港與國際規則銜接優勢，講好全球發展共同價值故事。報告又建議複製「深港通」、「滬港通」模式，打造「商品通」。



*港府對建議反應良好*



明天更好基金伙同中國(深圳)綜合開發研究院，就本港發展大宗商品市場的策略報告提出四大重點領域、20項政策建議，包括建設綠色金屬和關鍵礦產全球交易中心、打造大灣區「香港+1」大宗商品供應鏈生態、強化與浙江及上海等地區聯動和爭取中央支持有關建議。



有份參與研究該報告的CDI綜合開發研究院港澳及區域發展研究所副所長文雅靖表示，香港發展大宗商品交易所，以人民幣定價及結算，除了有別於其他地區以美元作交易外，亦有利人民幣國際化發展，更重要是藉此取得大宗商品的定價權。基金成員稱，已就有關建議曾與特區政府溝通，反應良好，當局願意提供協助，以便與內地相關部門接洽。



*清潔能源技術發展將大幅推高「綠色金屬」需求*



明天更好基金將「綠色金屬」定義為應用於綠色產業的銅、鋰、鎳、鈷、稀土；以及運用綠色低碳方式生產的鋼、鋁等金屬，認為隨著全球推動經濟和社會的綠色轉型，清潔能源技術的發展將大幅推高「綠色金屬」需求，建議選定關鍵金屬與先進材料、大宗原材料，作為主要交易品類，因這些品類是新興產業和基礎設施的核心需求。



報告建議打造「商品通」，通過連結LME及QME來接通內地與國際大宗商品市場的定價。允許國企及央企在香港進行交易。支持香港銀行機構建立金庫，為香港黃金交易、上海黃金交易所國際板提供配套倉儲交割服務。(cl)