16/01/2025 09:17

【美國減息】美國12月份核心通脹降溫，聯儲局或更早減息

《經濟通通訊社16日專訊》美國12月消費者價格漲幅低於預期，此前數月基礎通脹加快，促使聯儲局發出暫停減息的訊號。



美國勞工統計局周三(15日)發布的數據顯示，12月份剔除食品和能源成本的核心消費者價格指數只上漲0.2%，之前連續4個月上漲0.3%。與去年同期相比，核心CPI上漲3.2%。



經濟師認為，核心通脹率比包含食品和能源價格在內的整體CPI更能反映潛在的通脹趨勢。12月份整體CPI按月上升0.4%，其中能源價格貢獻了超過40%的漲幅。



彭博社分析指，雖然CPI連續高位後回落，但需要一連串低迷的數據才能讓聯儲局官員相信通脹已經恢復下行趨勢。(rc)