16/01/2025 13:24

【美國減息】紐約聯儲行行長威廉斯：通脹達標尚需時日

《經濟通通訊社16日專訊》聯儲局多名決策者周三(15日)公開講話，紐約聯儲行行長威廉斯對通脹繼續回落表達信心，但沒有就進一步減息的時間給出暗示。



他在演講中表示，「通脹處於下降過程，但我們仍然沒有達到2%目標，需要一段時間才能可持續地實現這個目標」。



芝加哥聯儲行行長古爾斯比則表示，通脹情況持續改善，並對聯儲局在不引發經濟下行的情況下抑制價格增長持樂觀態度。



里奇蒙聯儲行行長巴爾金則表示，最新數據顯示聯儲局在降通脹方面繼續取得進展，但利率仍應保持限制性。



*摩根士丹利：聯儲局會在3月減息*



與此同時，摩根士丹利的策略師認為聯儲局會在3月減息，表示12月CPI令看法更堅定。大多數華爾街經濟師預測聯儲局將等到6月再減息。(rc)