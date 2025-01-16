16/01/2025 08:17

中國宏橋(01378)6328萬回購557萬股，預告或續回購

《經濟通通訊社16日專訊》中國宏橋(01378)公布，於昨日根據授權，已分別按每股最高及最低價格11.48元及11.26元回購556.7萬股，佔約0.06%股權，支付總購買價約6328.3萬元。該集團認為，當前股價偏離價值，不排除根據市場狀況作出進一步的回購。



該集團指，將於隨後註銷所購回股份後，預期已發行股份總數降至約94.7億股，其中控股股東持有約64.31%股權，一名董事持有約0.09%股權，公眾持股量約35.6%。該集團認為，股份購回反映董事會及管理團隊對該集團長遠策略及增長充滿信心，並認為股份購回符合其及股東的整體最佳利益。



中國宏橋昨日收報11.42元，本月股價暫跌2.89%，惟去年11月曾高見14.35元創下歷史新高。(wh)