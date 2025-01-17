17/01/2025 16:53

《外圍焦點》歐元區公布CPI，美國公布新屋動工等數據

《經濟通通訊社17日專訊》雖然聯儲局官員放鴿，但未能阻止科技巨企下挫拖累大盤，美股三大指數昨日收市報跌，蘋果挫逾4%。道指跌68.42點或0.16%，報43153.13點；標普500指數跌12.57點或0.21%，報5937.34點；納指跌172.94點或0.89%，報19338.29點。港股方面，恒生指數收市報19584，升61點或0.3%，成交1223億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:00pm，歐洲央行執委奇波洛內在米蘭比科卡大學主辦的會議上發表線上主旨演講。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布12月消費者物價指數，月率料由下滑0.3%改善至升0.4%，年率升幅料由2.3%擴大至2.4%。9:30pm，美國公布12月建築許可，月率料由5.2%逆轉至下滑2.2%；12月新屋動工料由128.9萬升至132.7萬，月率料由下滑1.8%改善至升3%。10:15pm，美國公布12月產能利用率，料由76.8%升上77%；12月工業生產月率料由下滑0.1%改善至升0.3%。明日5:00am，美國公布11月長期資本流動。



在美國，今日公布業績的公司有：輝瑞(US.PFE)等。(wa)