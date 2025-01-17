17/01/2025 07:52

《國金頭條》科技巨頭下挫拖累大盤，美股主指普跌，蘋果挫4%

《經濟通通訊社17日專訊》雖然聯儲局官員放鴿，但未能阻止科技巨企下挫拖累大盤，美股三大指數周四（16日）收市報跌，蘋果挫逾4%，彭博「七巨企」指數下跌1.9%。



道指跌68.42點，或0.16%，報43153.13點；標普500指數跌12.57點，或0.21%，報5937.34點；納指跌172.94點，或0.89%，報19338.29點。



以科技股為主的納斯達克100指數下跌0.7%。蘋果今年表現為七巨企墊底，挫4.04%，至每股228.26美元，因其中國市佔率跌至第3位。



周四公布的數據顯示，12月零售銷售的按月增幅低於預期，而上周首次申領失業救濟人數高於預期，這兩個經濟降溫的跡象可能會緩解對聯儲局利率路徑的擔憂。



*聯儲局理事沃勒放鴿*



聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)放鴿，表示如果通脹數據繼續表現良好，聯儲局可能今年上半年再次降息。美元受壓，美匯指數微跌至109.33。



美元兌日圓續下跌至156.188。日本央行行長植田和男重申，如果經濟和物價條件持續改善，央行將在1月23日至24日的貨幣政策會議上討論加息的可能。金價在美國核心通脹數據疲軟的情況下得到支持，紐約期金升1.16%，報每盎司2749.53美元。



*以巴停火油價受壓*



以色列和哈馬斯達成停火協議，緩解市場對中東地緣政治風險的擔憂，油價承壓向下。紐約期油跌1.32%，報每桶77.67美元；布蘭特期油跌1.07%，報每桶81.16美元。(jf)