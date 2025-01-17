17/01/2025 08:40

紫金礦業(02899)擬逾137億元購藏格礦業25%取控制權

《經濟通通訊社17日專訊》紫金礦業(02899)公告，公司全資子公司紫金國際控股於昨日與藏格創投、四川永鴻、林吉芳、新沙鴻運簽署協議，紫金國際控股擬以每股35元（人民幣．下同）的對價收購上述主體合計持有的藏格礦業(深:000408)之3.92億股股份，對應股權比例為24.82%，交易金額共計137.29億元。



本次交易前，紫金礦業已通過全資子公司持有藏格礦業0.18%股權，交易完成後整體持股比例將達25%。藏格創投、四川永鴻、林吉芳及一致行動人合計持股比例降至20%；新沙鴻運持股比例降至9.89%。基於上述股份轉讓，結合交易完成後各方對藏格礦業公司治理結構的安排，紫金國際控股將取得藏格礦業控制權，並實現對其財務併表。(ey)