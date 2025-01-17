17/01/2025 08:34

【美國減息】美國經濟數據顯示通脹壓力下跌，12月零售低於預期

《經濟通通訊社17日專訊》美國官方周四（16日）公布的美國經濟數據顯示通脹壓力下跌，再次提升市場對聯儲局重啟減息周期的押注。



美國商務部公布的數據顯示，12月零售銷售按月升0.4%，扣除汽車和汽油，零售銷售按月增長0.3%，升幅低於預期，11月前值被上修為增長0.8%。



零售銷售2024年全年增長3.8%，與此前三年相比放緩。在截至12月的三個月中，核心零售銷售實現年率5.4%增長。



*美國上周新領失業救濟人數超預期*



此外，美國勞工部上周新領失業救濟人數增至21.7萬人，超出市場預期，按周增加1.4萬人。截至1月4日止，該周持續申領失業救濟人數跌至185.9萬人，低於預期，按周減少1.8萬人。(jf)