17/01/2025 08:17

板塊/個股 新聞內容 手機及設備股：

小米集團(01810)、

比亞迪電子(00285)、

舜宇光學(02382) 商務部稱1月20日起陸續實施手機購新補貼 汽車股：

比亞迪(01211)、

長城汽車(02333)、

吉利汽車(00175) 知情人士稱汽車購新補貼細則擬於1月17日發布 晶片股：

中芯國際(00981)、

華虹半導體(01347)、

上海復旦(01385) 中國將對自美國進口成熟製程晶片啟動反傾銷調查 紫金礦業(02899) 擬137億收購藏格礦業25%股權 騰訊控股(00700) 傳有興趣接手小紅書大股東部分持股，估值至少200億美元 比亞迪(01211) 比亞迪今年將在韓國推三款電動車，並採取激進定價策略 萬科(02202) 總裁祝九勝據報曾被公安帶走，但最新消息顯示其正常辦公 六福集團(00590) 上季同店銷售跌幅收窄至22%，內地收入轉增 利福中國(02136) 利福中國私有化作價升7%至每股0.98港元，今早復牌 新世界發展(00017) 皇都項目成功標售9伙，其中一個買家為行政總裁黃少媚 榮昌生物(09995) 榮昌生物料去年虧損降至近15億人幣 諾誠健華(09969) 諾誠健華料去年虧損降至4.4億人幣 中信金融資產(02799) 中信金融資產去年淨利潤增長4.1至4.66倍

名稱 報價（美元） 升跌 紐約期油 77.79 +0.12% 布倫特期油 81.33 0.00% 黃金現貨 2715.38/盎司 +0.03% 黃金期貨 2745.80/盎司 -0.04%

【要聞盤點】 1、美股三大指數收市報跌，道指跌68.42點，或0.16%，報43153.13點；標普500指數跌12.57點，或0.21%，報5937.34點；納指跌172.94點，或0.89%，報19338.29點。金龍中國指數三連漲，小鵬汽車和攜程對指數漲幅貢獻最大。日經期貨截至上午8時00分升177.5點，或0.46%，報38495.0點。2、中國今日將公布去年全年GDP，彭博預計2024年經濟增長5%，但12月零售及工業數據或顯示經濟勢頭減弱。3、美國去年12月零售銷售按月增0.4%，低於預期0.6%，但前月數據上修，假日季消費需求強勁。4、美國財長提名人貝桑支持制裁俄羅斯石油業，特朗普幕僚擬推廣泛石油制裁措施，包括打擊伊朗和委內瑞拉。5、特朗普據悉上台後擬發布行政令，將加密貨幣列為國家政策重點，考慮建立國家比特幣儲備。6、美國最高法院或於周五就TikTok案裁決，「不賣就禁」法案由特朗普政府執行，最後期限或延長。7、商務部稱全國將從1月20日開始陸續實施數碼產品購新補貼，汽車購新補貼細則或於今日公布。8、中國商務部表示，獲反映美企對中國低價出口成熟製程晶片，對於國內產業申請反傾銷反補貼調查的訴求，將依法啟動調查。9、香港富豪嘉道理聯合阿里巴巴蔡崇信等人，擬募資至少5000萬美元以提升香港形象。【焦點股】【油金報價】