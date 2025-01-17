17/01/2025 08:17
【開市Ｇｏ】中國重磅數據，汽車補貼細則將出爐，騰訊或買小紅書
【要聞盤點】1、美股三大指數收市報跌，道指跌68.42點，或0.16%，報43153.13點；標普500指數跌12.57點，或0.21%，報5937.34點；納指跌172.94點，或0.89%，報19338.29點。金龍中國指數三連漲，小鵬汽車和攜程對指數漲幅貢獻最大。日經期貨截至上午8時00分升177.5點，或0.46%，報38495.0點。
2、中國今日將公布去年全年GDP，彭博預計2024年經濟增長5%，但12月零售及工業數據或顯示經濟勢頭減弱。
3、美國去年12月零售銷售按月增0.4%，低於預期0.6%，但前月數據上修，假日季消費需求強勁。
4、美國財長提名人貝桑支持制裁俄羅斯石油業，特朗普幕僚擬推廣泛石油制裁措施，包括打擊伊朗和委內瑞拉。
5、特朗普據悉上台後擬發布行政令，將加密貨幣列為國家政策重點，考慮建立國家比特幣儲備。
6、美國最高法院或於周五就TikTok案裁決，「不賣就禁」法案由特朗普政府執行，最後期限或延長。
7、商務部稱全國將從1月20日開始陸續實施數碼產品購新補貼，汽車購新補貼細則或於今日公布。
8、中國商務部表示，獲反映美企對中國低價出口成熟製程晶片，對於國內產業申請反傾銷反補貼調查的訴求，將依法啟動調查。
9、香港富豪嘉道理聯合阿里巴巴蔡崇信等人，擬募資至少5000萬美元以提升香港形象。
【焦點股】
【油金報價】
2、中國今日將公布去年全年GDP，彭博預計2024年經濟增長5%，但12月零售及工業數據或顯示經濟勢頭減弱。
3、美國去年12月零售銷售按月增0.4%，低於預期0.6%，但前月數據上修，假日季消費需求強勁。
4、美國財長提名人貝桑支持制裁俄羅斯石油業，特朗普幕僚擬推廣泛石油制裁措施，包括打擊伊朗和委內瑞拉。
5、特朗普據悉上台後擬發布行政令，將加密貨幣列為國家政策重點，考慮建立國家比特幣儲備。
6、美國最高法院或於周五就TikTok案裁決，「不賣就禁」法案由特朗普政府執行，最後期限或延長。
7、商務部稱全國將從1月20日開始陸續實施數碼產品購新補貼，汽車購新補貼細則或於今日公布。
8、中國商務部表示，獲反映美企對中國低價出口成熟製程晶片，對於國內產業申請反傾銷反補貼調查的訴求，將依法啟動調查。
9、香港富豪嘉道理聯合阿里巴巴蔡崇信等人，擬募資至少5000萬美元以提升香港形象。
【焦點股】
|板塊/個股
|新聞內容
|手機及設備股：
小米集團(01810)、
比亞迪電子(00285)、
舜宇光學(02382)
|商務部稱1月20日起陸續實施手機購新補貼
|汽車股：
比亞迪(01211)、
長城汽車(02333)、
吉利汽車(00175)
|知情人士稱汽車購新補貼細則擬於1月17日發布
|晶片股：
中芯國際(00981)、
華虹半導體(01347)、
上海復旦(01385)
|中國將對自美國進口成熟製程晶片啟動反傾銷調查
|紫金礦業(02899)
|擬137億收購藏格礦業25%股權
|騰訊控股(00700)
|傳有興趣接手小紅書大股東部分持股，估值至少200億美元
|比亞迪(01211)
|比亞迪今年將在韓國推三款電動車，並採取激進定價策略
|萬科(02202)
|總裁祝九勝據報曾被公安帶走，但最新消息顯示其正常辦公
|六福集團(00590)
|上季同店銷售跌幅收窄至22%，內地收入轉增
|利福中國(02136)
|利福中國私有化作價升7%至每股0.98港元，今早復牌
|新世界發展(00017)
|皇都項目成功標售9伙，其中一個買家為行政總裁黃少媚
|榮昌生物(09995)
|榮昌生物料去年虧損降至近15億人幣
|諾誠健華(09969)
|諾誠健華料去年虧損降至4.4億人幣
|中信金融資產(02799)
|中信金融資產去年淨利潤增長4.1至4.66倍
【油金報價】
|名稱
|報價（美元）
|升跌
|紐約期油
|77.79
|+0.12%
|布倫特期油
|81.33
|0.00%
|黃金現貨
|2715.38/盎司
|+0.03%
|黃金期貨
|2745.80/盎司
|-0.04%