17/01/2025 11:56

【數據解讀】統計局：中國積極布局未來產業，加快經濟發展新賽道

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》國家統計局新聞發言人康義在發布會表示，中國還在積極布局未來產業，量子科技、低空經濟都在加快的走向現實。第三代自主超導量子計算機「本源悟空」上線運行，人形機器人市場規模也在不斷擴大，各領域在加快搶灘經濟發展新賽道，新質生產力在不斷賦能高質量發展。



他指出，2024年化工、建材、鋼鐵、有色等規模以上工業的主要耗能行業，單位增加值能耗都比上年下降。這些原材料工業到年末，關鍵工序的數控化率超過75%，已經提前完成「十四五」的規劃目標。



2024年，規模以上數字產品製造業增加值增速明顯快於規模以上工業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業增加值比上年增長10.9%，數字消費新模式新場景在不斷地拓展，帶動實物商品網上零售額增長6.5%。5G、千兆光網等網絡基礎設施建設在穩步推進，到2024年11月末，中國的5G基站數達到419萬個；「東數西算」的首條400G全光省際骨幹網正式投入商用，搭起了高速算力通道。