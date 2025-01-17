17/01/2025 15:36

瑞士寶盛：料恒指年底達24000點，樓價最多跌5%

《經濟通通訊社17日專訊》瑞士寶盛中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志表示，在中國政策支持下，恒指今年底目標料達24000點，建議投資者以「一攻一守」策略部署。另外，本港房地產供應及利息高企下，他料今年樓價持平至最多跌5%。



他指出，恒指在2024年僅14周內錄得明顯升幅，所以投資者如何捕捉升勢才是重點，因此建議投資者以「一攻一守」組合部署，即以高息股作防守，「攻」即當市場開始憧憬政策推出情緒高漲下，可以部署高Beta股，如芯片、科技，車股等以捕捉升勢。



*聯繫匯率三年內不會改變*



被問到港元及美元聯繫匯率未來會否脫勾時，鄧啟志回應指，聯繫匯率中每一份美元資產背後擁有足夠的港元支撐著，就算在市場的沖擊下亦難以造成影響，同時金管局目前的意願仍然偏向維持聯繫匯率，所以認為聯繫匯率三年內仍將維持。



*預料美國降息周期已完結*



對於美國息口方面，他指出，特朗普重新入主白宮為市場帶在不確定性，加上他主張的政策都偏向對美國經濟有利，同時會令通脹反彈。因此，他認為，降息周期會比市場預期的短，甚至指減息周期已經結束，今年內不會再減息。(kl)