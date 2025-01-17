17/01/2025 19:38

李家超提出今年三大願景，致力增加離岸人民幣流動性

《經濟通通訊社17日專訊》行政長官李家超出席中聯辦新春招待會致辭時表示，對今年提出三個願景，包括推動高質量發展，發揮香港獨特優勢，強化內聯外通；把握機遇，團結社會各界，銳意改革；以及抓緊機遇、推動香港社會各領域轉型。



李家超指出，香港將繼續優化互聯互動機制，致力增加離岸人民幣流動性，吸引更多內地和國際企業來港上市。政府亦將繼續擴展國際經貿網絡，爭取與更多傳統市場及「一帶一路」地區建立投資協定及經貿協定等。



他表示，未來將推動香港建設大宗商品交易生態圈，構建國際黃金交易中心。他又指，有關發展將帶動大宗商品交易、衍生產品、保險服務等產業鏈發展。



李家超稱，在是次百年未有的大變局中，政府將繼續帶領社會，團結一致，「齊改革、同發展、惠民生、建未來」未來將會更主動變革，以創新思維迎接挑戰，抓緊機遇推動香港社會各界轉型。(kl)