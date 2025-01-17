17/01/2025 19:47

《再戰明天》世界經濟論壇年會舉行，德國公布PPI

《經濟通通訊社17日專訊》世界經濟論壇年會舉行，及德國公布PPI，料為下周一（20日）市場焦點。



下周一美國假期休市。各國重要經濟活動方面，世界經濟論壇年會舉行（至24日）。本港時間下周一晚10:00pm，歐元區財長開會討論2025年經濟與財政政策建議。



*日本公布產能利用率，本港公布失業率*



數據方面，周六（18日）5:00am（本港時間．下同），美國公布11月長期資本流動。下周一12:30pm，日本公布11月產能利用率。3:00pm，德國公布12月生產者物價指數。4:30pm，香港公布12月失業率。



在本港，下周一公布業績的公司有:環康集團(08169)等。



下周二（21日）公布業績的公司有:東方甄選(01797)、新東方-S(09901)等。



下周四（23日）公布業績的公司有:RIMBACO(01953)、天成控股(02110)等。



下周五（24日）公布業績的公司有:恒隆地產(00101)等。(wa)