17/01/2025 08:53

【大國博弈】美候任國安顧問：特朗普尋求讓TikTok繼續營運

《經濟通通訊社17日專訊》據《路透》報道，美國當選總統特朗普任命的、即將上任的國家安全顧問沃爾茲(Mike Waltz)表示，如果有一項可行的協議，新政府將讓TikTok在美國繼續存在下去。根據法令，TikTok必須賣給一個非中國所有者，否則該應用將於周日（19日）被禁用。



沃爾茲稱，如果美國聯邦最高法院維持法案有效，特朗普就會採取措施防止TikTok停運。如果有可行的出售方案，法律容許TikTok中國母公司字節跳動有多90日完成剝離，這樣實際上為特朗普爭取到TikTok繼續營運的時間。



參議院民主黨領袖舒默周四（16日）在參議院表示，應給予TikTok更多時間來尋找買家。他補充說，參議院民主黨人試圖通過一項議案來延長最後期限，以便尋找解決方案。「我將與特朗普政府和兩黨合作，在保護國家安全的同時讓TikTok繼續存在下去。」



*洽購財團稱願接納字節股東參與收購*



另外，洽購TikTok的美國地產大亨Frank McCourt表示，對於讓TikTok現有投資者保留權益抱持開放態度。



McCourt接受訪問時確認，其倡議成立財團已正式向字節跳動提出以200億美元收購TikTok美國業務，但不包括TikTok系統的演算法。McCourt指出，如果字節跳動現有股東願意加入財團，他對此持開放態度。字節跳動的美國股東包括General Atlantic、Susquehanna及Sequoia Capital等創投公司。至於字節跳動創辦人張一鳴倘若也想加入財團，McCourt相信要交由美國外國投資委員會決定。(ry)