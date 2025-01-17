17/01/2025 10:40

【聚焦數據】內地去年原煤原油、天然氣及電力產量同比均增

《經濟通通訊社17日專訊》國家統計局公布，2024年12月，規模以上工業（以下簡稱規上工業）原煤、原油、天然氣、電力生產平穩增長。



*12月原煤原油生產增速加快*



原煤生產增速加快。12月份，規上工業原煤產量4.4億噸，同比增長4.2%，增速比11月份加快2.4個百分點；日均產量1415.6萬噸。進口煤炭5235萬噸，同比增長10.9%。2024年全年，規上工業原煤產量47.6億噸，同比增長1.3%。進口煤炭5.4億噸，同比增長14.4%。



原油生產增速加快。12月份，規上工業原油產量1790萬噸，同比增長1.4%，增速比11月份加快1.2個百分點；日均產量57.7萬噸。進口原油4784萬噸，同比下降1.1%。2024年，規上工業原油產量21282萬噸，同比增長1.8%。進口原油55342萬噸，同比下降1.9%。



原油加工保持穩定。12月份，規上工業原油加工量5935萬噸，同比增長0.6%，增速比11月份加快0.4個百分點；日均加工191.5萬噸。2024年，規上工業原油加工量70843萬噸，同比下降1.6%。



*天然氣去年產量同比增長6.2%*



天然氣生產穩步增長。12月份，規上工業天然氣產量218億立方米，同比增長3.6%，增速比11月份加快0.5個百分點；日均產量7.0億立方米。進口天然氣1156萬噸，同比下降7.9%。2024年，規上工業天然氣產量2464億立方米，同比增長6.2%。進口天然氣13169萬噸，同比增長9.9%。



*上月火電發電增速由增轉降*



規上工業電力生產平穩增長。12月份，規上工業發電量8462億千瓦時，同比增長0.6%；規上工業日均發電273.0億千瓦時。2024年，規上工業發電量94181億千瓦時，同比增長4.6%。



分品種看，12月份，規上工業核電、太陽能發電增速加快，火電由增轉降，水電、風電由降轉增。其中，規上工業火電同比下降2.6%，11月份為增長1.4%；規上工業水電增長5.5%，11月份為下降1.9%；規上工業核電增長11.4%，增速比11月份加快8.3個百分點；規上工業風電增長6.6%，11月份為下降3.3%；規上工業太陽能發電增長28.5%，增速比11月份加快18.2個百分點。(ry)