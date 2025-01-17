17/01/2025 11:10

【數據解讀】分析：中國仍需大規模刺激促進復甦，今年財政料發力

《經濟通通訊社17日專訊》在一攬子增量和存量政策支持下，中國2024年四季度GDP同比增速加快至5.4%，超出預期並創下六個季度最高水平；全年經濟增長5%實現預期目標。單就12月來看，規模以上工業增加值和社會消費品零售總額同比增速均優於預期，工業同比增速創八個月高點。不過，12月全國城鎮調查失業率為5.1%，較上月5%有所上升。



分析人士指出，去年政策立場轉變幫助經濟企穩，但尚需大規模、持續的政策刺激來促進復甦。面對全球經濟不確定性和內需不足等挑戰，預計政策在2025年可能持續發力，特別是財政政策。



仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟認為，全年GDP增長5%超出普遍預期，實現了政府目標。加上最近上修了2023年GDP數據，表明儘管基數效應很高，但決策層對中國經濟未來的增長勢頭充滿信心。



*邢兆鵬：美國關稅落地，政策將轉向穩增長*



澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬分析，GDP增速高於預期主要受益於政策力度和低基數。出口驅動工業生產提振，但零售數據在前面兩月擾動後回歸正常水平。四季度5.4%的GDP增速也預示2025年經濟增長目標應保持不變，同時也提供了重新審視風險的機會。近期的流動性緊張和萬科事件表明在美國關稅落地前，宏觀審慎去風險是主要關注方向。預計一旦關稅落地，政策將重新轉向穩增長。



另外，望正資本全球宏觀對沖基金董事長劉陳傑表示，2024年第四季度經濟數據基本符合預期，生產端改善明顯，說明9月後政策發力效果顯著。面對今年全球經濟的不確定性和國內有效需求不足等挑戰，相信政策在2025年可能持續發力，特別是財政政策、貨幣政策的協調配合，房地產市場也可能會略微好轉，一二線城市和三四線城市出現分化，更多消費支持政策等提振內需的政策也將陸續出台。



*保銀資本：失業率升，財政立場需更加積極*



至於保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威認為，今天發布的宏觀數據喜憂參半。雖然四季度GDP增速超出預期，但調查失業率升至5%以上。去年9月政策立場的轉變幫助經濟在四季度企穩，但還需要大規模、持續的政策刺激來提振經濟勢頭並維持復甦。要想遏制上升的失業率，財政政策立場需要變得更加積極。(ry)