17/01/2025 16:08

【大國博弈】中方公布美對華網絡攻擊詳情，外交部表示嚴重關切

《經濟通通訊社17日專訊》國家互聯網應急中心今天發布公告，公布美國情報機構對中國某先進材料設計研究院和某智慧能源和數字信息大型高科技企業進行網絡攻擊的詳細情況。中國外交部對此表示嚴重關切，敦促美方立即停止相關惡意活動。



外交部發言人郭嘉昆表示，相關報告再次曝光了美國政府對中國進行網絡攻擊和商業及知識產權竊密的行為。中方將採取必要措施維護自身網絡安全和利益。



郭嘉昆補充，網絡空間事關各國國家安全和經濟繁榮。美國應反躬自省，停止政治抹黑，要求別人做到的，自己首先應該做到，以負責任態度遵守相同的國際規則，同國際社會一道，共同維護網絡空間的和平與安全。



中美一直互相指責對方對本國實施惡意網絡攻擊，早前華府指由中國政府支持的黑客組織「鹽颱風」入侵美國電信企業，中國則稱這些指控是虛假消息。(ry)