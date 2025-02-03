17/01/2025 16:30

【大國博弈】美發布對華海事301調查報告，京促停止錯誤做法

《經濟通通訊社17日專訊》美國貿易代表辦公室(USTR)周四(16日)發布「301調查報告」，指中國不合理地主導全球海運、物流和造船業，對美國經濟貿易構成負擔及限制，稱可根據301條款採取行動，但未有提供行動建議。



中國外交部發言人郭嘉昆對此表示，美國拜登政府對中國海事、物流和造船業發起301調查，嚴重違背世貿規則，是徹頭徹尾的保護主義行徑。中方對此強烈不滿，堅決反對，已經多次表明立場。



郭嘉昆強調，美國多份研究報告顯示，美國造船業因過度保護，在多年前就已經失去了競爭優勢。中國相關產業的發展是企業技術創新和積極參與市場競爭的結果，得益於自身完整的工業製造體系和巨大的國內市場。拜登政府將自身問題歸咎於中國，既缺乏事實依據，也有悖經濟常識。中方敦促美方尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤做法，回到以規則為基礎的多邊貿易體制中來。中方將密切關注調查進展，將採取一切必要措施，堅決捍衛自身的權益。(ry)