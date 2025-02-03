17/01/2025 11:46

【大國博弈】美發布對華海事等301調查報告，商務部：堅決反對

《經濟通通訊社17日專訊》美國貿易代表辦公室(USTR)周四發布「301調查報告」，指中國不合理地主導全球海運、物流和造船業，對美國經濟貿易構成負擔及限制，稱可根據301條款採取行動，但未有提供行動建議。



中國商務部網站今日發布《對華海事、物流和造船業301調查報告答記者問》。商務部新聞發言人指出，拜登政府周三再次制裁多家中國企業，又於美國時間周四發布對華海事、物流和造船業301調查報告。中方對此強烈不滿，堅決反對。



發言人指，美方關於對華海事、物流和造船業301調查報告充斥對中國不實指責。中國海運市場始終對全球市場開放，從未對外籍船舶、外國公司採取歧視性政策。中國產業政策主要是引導性而非強制性，對中外企業一視同仁。301相關調查具有明顯的單邊主義、保護主義色彩，是出於國內政治需要和打壓中國發展的目的，是對多邊貿易體制和國際貿易規則的嚴重破壞。



發言人又指，反觀美方，拜登政府通過《通脹削減法》《芯片與科學法》向國內產業提供巨額補貼，其中很多還是歧視性補貼。相關政策和做法嚴重減損世貿組織規則的有效性和權威性，是真正的非市場導向做法。



中方敦促拜登政府尊重事實和多邊規則，遵守市場經濟和公平競爭原則，正視兩國企業合理關切和正當訴求，停止將美國內產業發展問題轉嫁到中方頭上。中方將密切關注美方動向，並採取必要手段捍衛自身合法權益。(jq)