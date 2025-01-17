17/01/2025 09:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升67點子，報7.3250

《經濟通通訊社17日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1889，較上個交易日跌8點子，創1月10日以來一周新低。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開67點子，報7.3250，上個交易日即期匯率收盤報7.3317。



隔夜美國公布的經濟數據顯示通脹壓力下跌，再次提升市場對聯儲局重啟減息周期的押注。



另外，市場人士稱，特朗普就職後其關稅政策如何落地及美國通脹走勢，均存在較大不確定性。同時，美國通脹降溫打壓美債收益率，中美負利差狀況略有改善。



加拿大皇家銀行(RBC)資本市場亞洲外匯策略主管Alvin Tan指出，特朗普下周將重返白宮，市場對美國潛在的關稅措施持謹慎態度，人民幣中間價大概率會繼續持穩至農曆春節之後，除非特朗普上台後馬上宣布重大關稅政策。(jq)