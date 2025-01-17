17/01/2025 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收升33點子報7.3284，創近兩周新高

《經濟通通訊社17日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.3284，較上個交易日4時30分收盤價升33點子，兩連升，創1月7日以來近兩周新高，全日在7.3226至7.3320之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌15點子，報7.3465。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1889，較上個交易日跌8點子，創1月10日以來一周新低，和市場預測偏離擴至近1400點。



美國聯儲會釋降息信號且中國經濟數據好於預期，人民幣今日走強。中國今日公布，2024年實現了5%的經濟增長目標，第四季GDP同比增長5.4%，為近六季最快增速；12月消費和工業增加值數據均高於預期。



特朗普重返白宮前，監管仍希望匯率整體穩定。高盛最新觀點認為，美國可能對中國加徵的關稅幅度大概在10-20個百分點，人民幣仍偏貶值，但年底的目標也僅為7.5。



法興銀行表示，特朗普就職典禮前，人民幣匯率和利率暫不變動，但特朗普重返白宮後，人民幣中間價將現更積極的調整，以應對美國的各種政策；未來人民幣中間價的任何調整都偏下行。(jq)