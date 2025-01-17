17/01/2025 15:48

【聚焦數據】內地12月青年失業率降至15.7%，創六個月低位

《經濟通通訊社17日專訊》國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦記者會上透露，2024年12月不包含在校生的16-24歲勞動力失業率較上月下降0.4個百分點，為連續四個月下降。據《路透》測算，12月的16-24歲青年失業率為15.7%，為六個月最低水平。



付凌暉並稱，下階段要把推動高質量充分就業擺在更突出的位置，實施好重點領域、重點行業、城鄉基層和中小企業的就業支持計劃，促進重點群體的就業。



今日稍早統計局公布數據顯示，2024年12月全國城鎮調查失業率為5.1%，較11月略微擴大0.1個百分點；全年為5.1%。12月，31個大城市城鎮調查失業率5.0%，持平於上月。



統計局上月公布，11月全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率降至16.1%，創五個月低點，且為連續第三個月回落。(sl)



