17/01/2025 10:00

【聚焦數據】內地12月工業增加值增6.2%，大勝預期

《經濟通通訊社17日專訊》國家統計局公布，2024年12月，規模以上工業增加值同比實際增長6.2%，大勝預期的5.4%，增幅較11月擴大0.8個百分點，且是2024年4月以來最大。2024年，規模以上工業增加值比上年增長5.8%。



從環比看，12月，規模以上工業增加值比上月增長0.64%。



分三大門類看，12月，採礦業增加值同比增長2.4%，製造業增長7.4%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長1.1%。



分經濟類型看，12月，國有控股企業增加值同比增長3.1%；股份制企業增長6.5%，外商及港澳台投資企業增長5.6%；私營企業增長5.7%。



分行業看，12月，41個大類行業中有34個行業增加值保持同比增長。分產品看，當月規模以上工業619種產品中有396種產品產量同比增長。(sl)

