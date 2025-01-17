17/01/2025 10:00

【聚焦數據】內地12月社會消費品零售總額增3.7%，優預期

《經濟通通訊社17日專訊》國家統計局公布，2024年12月，社會消費品零售總額45172億元(人民幣．下同)，同比增長3.7%，增幅優於預期的3.5%，並較11月擴大0.7個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額39509億元，增長4.2%。



*全年社會消費品零售總額增3.5%*



2024年，社會消費品零售總額487895億元，比上年增長3.5%。其中，除汽車以外的消費品零售額437581億元，增長3.8%。



按經營單位所在地分，12月，城鎮消費品零售額38445億元，同比增長3.7%；鄉村消費品零售額6727億元，增長3.8%。2024年，城鎮消費品零售額421166億元，比上年增長3.4%；鄉村消費品零售額66729億元，增長4.3%。



按消費類型分，12月，商品零售額39623億元，同比增長3.9%；餐飲收入5549億元，增長2.7%。2024年，商品零售額432177億元，比上年增長3.2%；餐飲收入55718億元，增長5.3%。



按零售業態分，2024年，限額以上零售業單位中便利店、專業店、超市零售額比上年分別增長4.7%、4.2%、2.7%；百貨店、品牌專賣店零售額分別下降2.4%、0.4%。



*全年網上零售額增長7.2%*



2024年，全國網上零售額155225億元，比上年增長7.2%。其中，實物商品網上零售額130816億元，增長6.5%，佔社會消費品零售總額的比重為26.8%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長16.0%、1.5%、6.3%。(sl)

