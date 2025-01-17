17/01/2025 10:00

【聚焦數據】去年全國固定資產投資增3.2%，略低預期

《經濟通通訊社17日專訊》國家統計局公布，2024年，全國固定資產投資（不含農戶）514374億元（人民幣．下同），比上年增長3.2%，增幅略低於預期的3.3%，並較1-11月收窄0.1個百分點。其中，民間固定資產投資257574億元，下降0.1%。



從環比看，12月固定資產投資（不含農戶）增長0.33%。



分產業看，第一產業投資9543億元，比上年增長2.6%；第二產業投資179064億元，增長12.0%；第三產業投資325767億元，下降1.1%。



第二產業中，工業投資比上年增長12.1%。其中，採礦業投資增長10.5%，製造業投資增長9.2%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長23.9%。



第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）比上年增長4.4%。其中，水利管理業投資增長41.7%，航空運輸業投資增長20.7%，鐵路運輸業投資增長13.5%。



分地區看，東部地區投資比上年增長1.3%，中部地區投資增長5.0%，西部地區投資增長2.4%，東北地區投資增長4.2%。



分登記註冊類型看，內資企業投資比上年增長2.9%，港澳台企業投資增長4.2%，外商企業投資下降10.0%。(sl)

