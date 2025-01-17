17/01/2025 10:00

【聚焦數據】全國12月城鎮調查失業率略擴至5.1%

《經濟通通訊社17日專訊》國家統計局公布，2024年12月，全國城鎮調查失業率為5.1%，較11月略微擴大0.1個百分點。2024年全年，全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，比上年下降0.1個百分點。



本地戶籍勞動力調查失業率為5.3%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.6%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.5%。31個大城市城鎮調查失業率為5.0%。



全國企業就業人員周平均工作時間為49.0小時。全年農民工總量29973萬人，比上年增加220萬人，增長0.7%。其中，本地農民工12102萬人，增長0.1%；外出農民工17871萬人，增長1.2%。(sl)