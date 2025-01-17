17/01/2025 10:00

【聚焦數據】內地去年房地產投資降10.6%，降幅續擴

《經濟通通訊社17日專訊》國家統計局公布，2024年，全國房地產開發投資100280億元(人民幣．下同)，比上年下降10.6%，降幅較1-11月擴大0.2個百分點；其中，住宅投資76040億元，下降10.5%。



2024年，房地產開發企業房屋施工面積733247萬平方米，比上年下降12.7%。其中，住宅施工面積513330萬平方米，下降13.1%。房屋新開工面積73893萬平方米，下降23.0%。其中，住宅新開工面積53660萬平方米，下降23.0%。房屋竣工面積73743萬平方米，下降27.7%。其中，住宅竣工面積53741萬平方米，下降27.4%。



2024年，房地產開發企業到位資金107661億元，比上年下降17.0%。其中，國內貸款15217億元，下降6.1%；利用外資32億元，下降26.7%；自籌資金37746億元，下降11.6%；定金及預收款33571億元，下降23.0%；個人按揭貸款15661億元，下降27.9%。(sl)