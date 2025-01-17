17/01/2025 17:27

【聚焦數據】中國去年FDI錄8262.5億，降幅收窄至27%

《經濟通通訊社17日專訊》中國商務部發布數據，2024年，全國新設立外商投資企業59080家，同比增長9.9%；實際使用外資金額(FDI)8262.5億元(人民幣．下同)，同比下降27.1%，降幅較1-11月收窄0.8個百分點，連續第四個月收窄。



從行業看，製造業實際使用外資2212.1億元，服務業實際使用外資5845.6億元。高技術製造業實際使用外資962.9億元，佔全國實際使用外資的11.7%。醫療儀器設備及儀器儀錶製造業、專業技術服務業、計算機及辦公設備製造業實際使用外資分別增長98.7%、40.8%和21.9%。



從來源地看，西班牙、新加坡、德國、瑞士實際對華投資分別增長130.8%、10.8%、2.2%、1%(含通過自由港投資數據)。(sl)