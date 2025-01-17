17/01/2025 09:41

《港股評論》美國核心通脹放緩，續看好國際金價上升

《港股評論》我們對2025年上半年金價持樂觀態度。這是由於法國及韓國政局動盪尚未結束，加上中東地緣政治風險尚未消除。此外，特朗普下周正式就任美國總統，市場除了憂慮中美角力加劇外，特朗普更表示將考慮使用軍事力量控制巴拿馬運河和格陵蘭島，且威脅對丹麥徵高額關稅，並揚言經濟力量控制加拿大。相關的不明朗因素為金價提供了一定支持。



另方面，美國通脹數據符合預期，特別是去年12月美國核心通脹半年來首次放緩，按月升幅輕微回落至0.2%，按年升幅則回落至3.2%，反映當地經濟沒有出現過熱跡象，有助聯儲局進一步減息的預期升溫。事實上，國際金價在去年10月底創出新高後經歷一輪回調，一度跌破2600美元關口。但其後受惠於內地央行連續兩個月增加黃金儲備，全年計增持了黃金142萬盎司，連續三年增持，加上全球避險情緒持續，金價近日再次重上2700美元以上，見逾一個月高位。



展望2025年，隨著全球央行繼續減息、地緣政治緊張局勢持續，避險情緒高漲，預計將推動央行增持黃金。我們認為倘若國際金價穩定在2500-2600美元上方，預計6月底將上試2800美元附近。



*關注老鋪黃金及SPDR金ETF*



在港股上，黃金相關的投資機會，可以分別留意老鋪黃金(06181)及SPDR金ETF(02840)。其中老鋪黃金屬內地古法手工金器專業第一品牌，即採用傳統手工技藝製作的金製品或首飾，其黃金產品主要包括足金黃金產品及足金鑲嵌產品。該市場規模近年以64.6%的複合年增長率上升，公司採取高端品牌定位，其產品差異化及持續的升級反覆運算，有利於市場上保持競爭力，加上管理層以打做品牌國際化和市場全球化的市場戰略，增長前景具潛力。



該股自上市以來最多累升逾7倍，在內地消費行業仍具挑戰下，該股業績維持大幅增長，料2024年的收入及盈利將繼續創新高。我們相信其稀有性及行業獨特性，成為了內地消費及奢侈品股中冒起的原因之一。不過該股在去年12月底剛結束半年禁售期，因此投資者要注意當中風險，不排有解禁股趁高位沽貨獲利。



至於SPDR金ETF向投資者提供一種參與黃金市場之創新而相對成本低廉的方式。SPDR金ETF旨在向投資者提供一種既可參與黃金市場而無須交收實物黃金、同時能於受監管證券交易所以證券交易方式買賣黃金的方法。《光大證券國際產品開發及零售研究部》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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