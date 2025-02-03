17/01/2025 09:49

【大國博弈】美國延長強制港人離境計劃，港府表示強烈不滿及譴責

《經濟通通訊社17日專訊》特區政府強烈不滿和譴責美國簽署備忘錄，假借延長和擴大部分在美港人延期強制離境資格，詆譭香港法治、民主和人權狀況。



美國總統拜登簽署備忘錄，將當地香港居民強制離境期限延長兩年，並指出支持港人人權及基本自由。



港府發稿指，美方假借該措施詆毀本港法治、民主和人權狀況，強調特區堅定維護市民依法享有的權利和自由。《香港國安法》和《維護國家安全條例》亦清楚訂明維護國家安全，應當尊重和保障人權，強烈要求美國政府立即停止惡意抹黑，及干涉中國內政的香港事務，又指美國最少有21部維護國家安全的法律，根本沒有資格對香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制指手畫腳。(cl)