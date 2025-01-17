17/01/2025 09:31

【美國大選】市場變化：美財長提名人貝森特赴參院，唱衰中國經濟

《經濟通通訊社17日專訊》美國參議院財政委員會周四(16日)舉行確認聽證會，候任總統特朗普提名的財政部長貝森特出席接受質詢。他在長達數小時的聽證會上談及多個方面，其中包括唱衰中國經濟，以及強調解決預算赤字的重要性。



＊指中國經濟衰退＊



中國方面，貝森特表示中國經濟即使沒有陷入蕭條，但已經步入衰退。他認為中國是世界上最不平衡的經濟體，把軍事放在首位，同時政府試圖向世界其他地區出口廉價商品以保持增長。 他表示，匯率變動、消費者偏好的變化，以及中國商品價格的下降都將減輕關稅對美國消費者的影響。



俄羅斯方面，貝森特稱，他將支持加大對俄羅斯石油行業的制裁力度，以結束俄烏戰爭。他批評拜登採取的措施不夠，現在讓即將上任的特朗普團隊背上了更高能源價格的負擔。



＊強調解決預算刺字＊



削減開支方面，貝森特強調解決預算赤字的重要性，稱美國需要通過調整國內可自由支配開支來恢復財政秩序。不過，他強調說美國老人的福利計劃不會被取消，社保和聯邦醫療保險不會受到影響。



＊承諾美國不會債務違約＊



債務上限方面，貝森特承諾美國將不會對債務違約。如果特朗普要求，他會致力於取消法定債務上限。



減稅政策方面，貝森特警告，如果不延長2017年共和黨減稅措施，美國將面臨重創中產階級和工薪階層的經濟危機。



聯儲局方面，貝森特表示，在貨幣政策決策方面，聯邦公開市場委員會應該保持獨立。(rc)