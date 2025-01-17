17/01/2025 09:27

【外圍經濟】日圓兌美元匯率升破155，日本央行加息預期升溫

《經濟通通訊社17日專訊》市場對日本央行下周加息的預期升溫，日圓匯率於亞洲時段周五(17日)早盤，升破每美元兌155日圓。



日圓兌美元一度上漲0.1%至154.98，為12月19日以來最高水平。周五隔夜指數互換顯示，日本央行在1月23至24日會議上採取行動的可能性高達99%。



*日本財相：經濟正在按照應有的狀態運行*



與此同時，日本財務大臣加藤勝信表示，在薪資和物價上漲、利率變動之際，經濟正在按照應有的狀態運行。



他在日本學術協會舉行的活動上表示，人們仍然面臨薪資成長跟不上通脹的困難局面。他希望人們開始期待實際薪資成長，從而刺激消費行為，幫助推動企業經濟活動。(rc)