17/01/2025 10:45

【美國大選】特朗普據悉會將虛幣定為國家優先項，並建立國家儲備

《經濟通通訊社17日專訊》知情人士透露，美國候任總統特朗普計劃發布一項行政令，將虛擬貨幣提升為政策優先事項，並讓業內人士在他的政府中擁有發言權。



知情人士稱，該命令預計將把虛擬貨幣列為國家當務之急或優先事項，指導政府機構與該行業合作。特朗普計劃成立一個虛擬貨幣諮詢委員會來倡導該行業的政策優先事項。



此外，新一屆政府還在考慮建立一個國家比特幣儲備，其中將包含政府目前的持有量。根據分析公司Arkham的數據，美國政府目前持有價值近200億美元的比特幣，全部都是在各種調查中沒收。



特朗普團隊的代表沒有立即回覆置評請求。(rc)