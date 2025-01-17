17/01/2025 13:44

【外圍經濟】亞洲央行政策行動出人意料，抵禦強勢美元防線現裂痕

《經濟通通訊社17日專訊》印尼央行意外減息，印度央行也有放鬆對盧比嚴格管控的跡象，彭博社分析指，這表明亞洲央行抵禦強勢美元的防線開始顯現裂痕。



由於市場押注美國候任總統特朗普的低稅收、高關稅政策將推高通脹，美元持續上漲，面對這種局面，亞洲央行一直在通過干預來保護本幣。不過，這種做法正在消耗一些國家的外匯儲備，而且其中一些國家的增長持續低迷，迫使央行將提振經濟的優先級置於外匯管理之上。



道明證券宏觀策略師Alex Loo表示，如果特朗普在美元強勢的情況下繼續加徵關稅，亞洲央行很快就會放棄積極捍衛本幣的做法。亞洲央行可能會更加關注外匯儲備的下降，如果全球貿易開始放緩，就意味著可以增加外匯儲備的美元將會減少。



瑞穗銀行駐新加坡策略師張建泰則表示，令人驚訝的利率決定凸顯出，新興亞洲經濟體的利率和貨幣前景的不確定性正在上升。在關稅威脅到來之前，亞洲央行似乎很難同時實現匯率穩定和支持經濟增長的目標。(rc)