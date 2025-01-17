17/01/2025 16:15

【美國大選】國際反應：「巴西特朗普」或缺席特朗普就職典禮

《經濟通通訊社17日專訊》美國候任總統特朗普的就職典禮將於1月20日舉行，不少外國政界人士受邀參加，包括人稱「巴西特朗普」的巴西右翼前總統博索納羅。不過，他可能因為護照被扣留，而無法離開巴西出席典禮。



博索納羅的辯護律師周四(16日)向巴西最高法院提出請求，要求緊急重新考慮之前禁止博索納羅出國的決定，以便他可以前往美國參加特朗普就職典禮。辯護律師聲稱，博索納羅完全遵守並尊重最高法院對他採取的預防性措施，並否認他逃跑的可能性。



博索納羅因涉嫌在2022年巴西大選中敗選後策劃政變而面臨刑事指控，他被禁止在2030年之前競選公職。根據巴西最高法院的命令，他的護照於2024年2月起被扣留。(rc)