20/01/2025 07:50

《國金頭條》特朗普就職前，中美領導人通電，市場趨樂觀美股走高

《經濟通通訊社20日專訊》美國候任總統特朗普即將舉行就職典禮前，於上周五（17日）與中國國家主席習近平通電，討論廣泛議題。市場氣氛得到提振，美股三大指數收市報升。



道指升334.70點，或0.78%，報43487.83點；標普500指數升59.32點，或1.00%，報5996.66點；納指升291.91點，或1.51%，報19630.20點。



本周道指累升3.69%，標普500指數升2.91%，兩者均創下自2024年11月美國總統大選當周以來最大單周升幅；納指本周累升2.45%，錄得自12月初以來最佳單周表現。



摩根士丹利、花旗、美銀等多家大型銀行於本周先後公布強勁季績，亦令主要指數擺脫過去個多月的低迷狀態。美國債市拋售降溫，債券孳息率趨穩，台積電等半導體股普遍上升，中概股亦同時向好。



投資者密切關注當地時間周一(20日)特朗普的總統就職典禮，並觀察其上台後的政策變化。當天亦為馬丁路德金日，美股將休市一天。



*料日本央行將加息，日圓持續向上*



美匯指數微升0.09%，報109.031。隨著特朗普於下周一(20日)正式就職，市場認為如果特朗普在就職演講中表達更鷹派的關稅立場，美元可能會進一步走強，且國債孳息率或會反彈。



美元兌日圓一度跌破155，報154.98。市場對日本央行加息的預期上升。根據指數掉期顯示，日本央行在1月24日會議上採取加息行動的可能性高達99%，高於此前的71%。



英鎊兌美元續於15個月低位1.2100美元附近交投。英鎊受壓主要因英國國家統計局公布的12月零售銷售數據按月下跌0.3%，遠低於市場預期的增長0.4%。



歐元兌美元從逾兩年低位1.0178反彈，並於1.0300附近窄幅上落。在歐元區面臨經濟挑戰、歐洲央行討論未來政策行動的同時，隨著特朗普即將再度上任，市場普遍抱持持謹慎態度，歐元升勢受限。



紐約期金微跌0.45%，報每盎司2738.47美元。聯儲局官員沃勒暗示3月減息的可能性，引發市場不確定性，加上特朗普就任後可能帶來更多政策變化，進一步推高黃金的避險需求。



市場評估美國對俄羅斯最新石油制裁的影響。紐約期油跌0.57%，報每桶77.40美元；布蘭特期油跌0.64%，報每桶80.73美元。(jf)





