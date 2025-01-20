20/01/2025 09:46

《套期保值－蕭猷華》恒指本周目標20500點

《套期保值》上周，內地公布多項重磅經濟數據，去年全年國內生產總值(GDP)增長成功「保五」，其中第四季GDP更按年上升5.4%，超出預期；與此同時，12月社會消費品零售總額按年增加3.7%，12月工業增加值按年上升6.2%，同樣好過預期。數據顯示自去年9月底，中央推出刺激政策組合拳以來，經濟發展勢頭逐步改善，預期內地會實施更加積極的宏觀政策，推動經濟發展穩中求進、持續向好。



另一方面，美國上周公布通脹數據，12月核心消費物價指數按年升3.2%，低於預期；12月零售銷售額按月升0.4%，低於預期的升0.6%；12月實際收入按月下跌0.1%。數據反映美國12月經濟有放緩跡象，聯儲局減息憧憬回升，利率期貨顯示6月減息機會增加至70%。



恒生指數上周逐步走高，19000點有強大支持。展望本周，內地經濟數據表現理想，美國通脹回落，此外以色列和哈馬斯達成加沙停火協議，市場投資情緒好轉，恒指本周目標20500點。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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