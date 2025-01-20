20/01/2025 07:54

中國白銀及金貓銀貓齊復牌，發現山南勘查區藏大型金礦潛力

《經濟通通訊社20日專訊》金貓銀貓(01815)及中國白銀集團(00815)聯合公布，其於去年8月完成收購的江西樂通新材料，旗下一個授權其於西藏山南市一處面積為28.88平方公里(山南勘查區)進行礦產資源普查的勘探許可證，經普查發現了金礦化帶，推礦石量約為210萬噸，金推斷金屬量約為5800公斤，平均金品位約為每噸2.77克，依據已進行分析的結果，並有待進一步分析和勘探工作的開展，初步預期山南勘查區遠景金金屬量可達約20至25噸，展現出大型金礦的潛力。另，應中國白銀及金貓銀貓各自之要求，兩公司於今日復牌。



普查報告又指出，通過該普查期間的野外調查與綜合研究，就礦床成因、賦礦規律及找礦方向進行分析，該地質專家認為山南勘查區具有斷裂構造控制的中低溫熱液型礦床的特徵，而礦山建設規模、服務年限及產品方案將在進一步勘探工作後綜合評價。根據該普查報告所述，山南勘查區範圍不屬於國家級或省級自然保護區、基本農田保護區、森林保護區、野生動物保護區、濕地保護區等敏感環保區。根據該普查報告及該評審意見書所述，建議西藏龍天勇就山南勘查區開展進一步勘探工及各種研究工作。



上述山南勘查區主要是由金貓銀貓於去年以255萬元人民幣收購51%的江西樂通新材料，其又持有100%股權的西藏龍天勇礦業有限公司持有，其位於西藏自治區山南市措美縣古堆鄉，喜馬拉雅山脈東段北麓。上述收購於去年8月21日完成，自此江西樂通及西藏龍天勇成為中國白銀及金貓銀貓各自的非全資附屬公司。



*成功探金，金貓銀貓擬更名珠峰黃金集團*



金貓銀貓另公布，董事會建議將公司的英文名稱由「CSMall Group Limited」更改為「Mount Everest Gold Group Company Limited」；及將該公司的中文雙重外文名稱由「金貓銀貓集團有限公司」更改為「珠峰黃金集團有限公司」。



金貓銀貓表示，建議更改公司名稱將一方面展現該集團對中國的黃金相關業務營運的長期專注，另一方面反映該集團進軍同樣與黃金相關並於喜馬拉雅山脈珠穆朗瑪峰附近進行的礦產勘探活動。因此，董事會認為建議更改公司名稱將給予公司更明確的企業形象及識別，而這將有利於未來業務發展，並符合公司及股東的整體最佳利益。(eh)