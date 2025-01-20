20/01/2025 08:20

板塊/個股 新聞內容 萬科(02202) 據報萬科稱有足夠資金兌付30億元境內債券 晶泰控股(02228) 晶泰控股折讓8%發逾2.6億新股，籌逾11億元 國航(00753) 國航料去年虧損降至最多2.4億人幣 比亞迪(01211)、

富智康(02038)、

比亞迪電子(00285)、

舜宇光學(02382) 中國據報限制蘋果和比亞迪生產轉移

加大高科技製造業出境限制 汽車板塊：

比亞迪(01211)、

吉利汽車(00175)、

長城汽車(02333) 春節影響1月乘用車零售同比降14.6%

環比降33.6% 國藥控股(01099) 附屬國藥一致料去年少賺最多65% 禹洲集團(01628) 禹洲延長重組截止日期，並推遲供股實施 信達生物(01801) 肺癌藥物奧壹新獲藥監局批准上市 和譽(02256) 和譽料去年虧轉盈，至少賺1000萬人民幣 君實生物(01877) 君實生物料去年虧損降至近13億人幣 石藥集團(01093) 附屬石藥創新料去年純利跌最多逾89% 清晰醫療(01406) 設特別調查委員會查兩董事指控 今早復牌

名稱 報價（美元） 升跌 紐約期油 77.69 +0.39% 布倫特期油 81.08 +0.36% 黃金現貨 2694.50/盎司 -0.26% 黃金期貨 2735.40/盎司 -0.48%

【要聞盤點】 1、摩根士丹利、花旗、美銀等多家大型銀行於本周先後公布強勁季績，令主要指數擺脫過去個多月的低迷狀態。美國債市拋售降溫，債券孳息率趨穩，美股三大指數收市報升，道指升334.70點；標普500指數升59.32點；納指升291.91點。金龍中國指數上漲209點，金龍中國指數四連漲並創下去年10月初以來最大周漲幅，京東和百勝中國對指數貢獻最大。今日為馬丁路德金日，美股將休市一天。日經期貨截至上午8時升67.5點。2、中國國家主席習近平應約與美國當選總統特朗普通電話，討論貿易、芬太尼及TikTok等問題，特朗普稱通話對雙方非常好。3、TikTok表示正恢復美國用戶服務，並將與特朗普合作制定長期解決方案，18日晚曾暫停美國用戶服務。4、美國當選總統特朗普表示，所有拜登的行政命令都會被撤銷。5、美國去年12月工業生產按月增0.9%，高於預期0.3%，新屋動工大增15.8%，預期增3%。6、IMF預測今年世界經濟增長3.3%，高於去年的3.2%，今年全球通脹率降至4.2%，明年或降至3.5%。7、中國人民銀行及證監會召開回購增持再貸款座談會，已有超300家上市公司公告使用銀行貸款回購增持。8、據彭博引述知情人士報道，富士康無法向印度派遣中國員工，其在印度的工廠也無法從中國獲得更多的專用設備，比亞迪(01211)的印度子公司、太陽能電池板製造商Waaree Energies都受到影響。9、特朗普推出個人加密貨幣「TRUMP」，價格曾暴漲至75.35美元，市值超120億美元，引發潛在利益衝突擔憂。【焦點股】【油金報價】