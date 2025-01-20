20/01/2025 08:20
【開市Ｇｏ】中美通話釋友好，華限制產業轉移，萬科應對境內債券
【要聞盤點】1、摩根士丹利、花旗、美銀等多家大型銀行於本周先後公布強勁季績，令主要指數擺脫過去個多月的低迷狀態。美國債市拋售降溫，債券孳息率趨穩，美股三大指數收市報升，道指升334.70點；標普500指數升59.32點；納指升291.91點。金龍中國指數上漲209點，金龍中國指數四連漲並創下去年10月初以來最大周漲幅，京東和百勝中國對指數貢獻最大。今日為馬丁路德金日，美股將休市一天。日經期貨截至上午8時升67.5點。
2、中國國家主席習近平應約與美國當選總統特朗普通電話，討論貿易、芬太尼及TikTok等問題，特朗普稱通話對雙方非常好。
3、TikTok表示正恢復美國用戶服務，並將與特朗普合作制定長期解決方案，18日晚曾暫停美國用戶服務。
4、美國當選總統特朗普表示，所有拜登的行政命令都會被撤銷。
5、美國去年12月工業生產按月增0.9%，高於預期0.3%，新屋動工大增15.8%，預期增3%。
6、IMF預測今年世界經濟增長3.3%，高於去年的3.2%，今年全球通脹率降至4.2%，明年或降至3.5%。
7、中國人民銀行及證監會召開回購增持再貸款座談會，已有超300家上市公司公告使用銀行貸款回購增持。
8、據彭博引述知情人士報道，富士康無法向印度派遣中國員工，其在印度的工廠也無法從中國獲得更多的專用設備，比亞迪(01211)的印度子公司、太陽能電池板製造商Waaree Energies都受到影響。
9、特朗普推出個人加密貨幣「TRUMP」，價格曾暴漲至75.35美元，市值超120億美元，引發潛在利益衝突擔憂。
【焦點股】
【油金報價】
2、中國國家主席習近平應約與美國當選總統特朗普通電話，討論貿易、芬太尼及TikTok等問題，特朗普稱通話對雙方非常好。
3、TikTok表示正恢復美國用戶服務，並將與特朗普合作制定長期解決方案，18日晚曾暫停美國用戶服務。
4、美國當選總統特朗普表示，所有拜登的行政命令都會被撤銷。
5、美國去年12月工業生產按月增0.9%，高於預期0.3%，新屋動工大增15.8%，預期增3%。
6、IMF預測今年世界經濟增長3.3%，高於去年的3.2%，今年全球通脹率降至4.2%，明年或降至3.5%。
7、中國人民銀行及證監會召開回購增持再貸款座談會，已有超300家上市公司公告使用銀行貸款回購增持。
8、據彭博引述知情人士報道，富士康無法向印度派遣中國員工，其在印度的工廠也無法從中國獲得更多的專用設備，比亞迪(01211)的印度子公司、太陽能電池板製造商Waaree Energies都受到影響。
9、特朗普推出個人加密貨幣「TRUMP」，價格曾暴漲至75.35美元，市值超120億美元，引發潛在利益衝突擔憂。
【焦點股】
|板塊/個股
|新聞內容
|萬科(02202)
|據報萬科稱有足夠資金兌付30億元境內債券
|晶泰控股(02228)
|晶泰控股折讓8%發逾2.6億新股，籌逾11億元
|國航(00753)
|國航料去年虧損降至最多2.4億人幣
|比亞迪(01211)、
富智康(02038)、
比亞迪電子(00285)、
舜宇光學(02382)
|中國據報限制蘋果和比亞迪生產轉移
加大高科技製造業出境限制
|汽車板塊：
比亞迪(01211)、
吉利汽車(00175)、
長城汽車(02333)
|春節影響1月乘用車零售同比降14.6%
環比降33.6%
|國藥控股(01099)
|附屬國藥一致料去年少賺最多65%
|禹洲集團(01628)
|禹洲延長重組截止日期，並推遲供股實施
|信達生物(01801)
|肺癌藥物奧壹新獲藥監局批准上市
|和譽(02256)
|和譽料去年虧轉盈，至少賺1000萬人民幣
|君實生物(01877)
|君實生物料去年虧損降至近13億人幣
|石藥集團(01093)
|附屬石藥創新料去年純利跌最多逾89%
|清晰醫療(01406)
|設特別調查委員會查兩董事指控 今早復牌
【油金報價】
|名稱
|報價（美元）
|升跌
|紐約期油
|77.69
|+0.39%
|布倫特期油
|81.08
|+0.36%
|黃金現貨
|2694.50/盎司
|-0.26%
|黃金期貨
|2735.40/盎司
|-0.48%