20/01/2025 12:21

《豪論國金－李振豪》2025年第一季宏觀投資策略（三）

《豪論國金》參考特朗普上一任期的「紅色浪潮」，內政與外交的操作褒貶並存，其影響最好用當時美國及全球經濟數據作評鑑。



參考2017年第一季至2019年第四季的數據作為「紅色浪潮」時段，並抽出當時按季GDP走勢作分析。美國GDP走勢由起初2%急升至4.6%，其後急墜至0.6%後又反彈至更高的4.8%，最終以2.8%結束，暗示「紅色浪潮」時經濟非常波動，但全期仍升0.8%。反觀中國及歐元區，全期走勢相較平穩，但持續下降，反映「美國優先」政策真正對美國有利，但對全球經濟卻是災難。首年全球經濟仍可堅持，但無以為繼，就算隨美國適時反彈，但其後跌幅明顯較大，最終更是負值收場。數據暗示「美國優先」的負面衝擊將打垮全球，中歐防禦性較高。



美國的CPI全期變化不大，與歐洲走勢相若，「先升後降」走勢與今時大部分市場推測特朗普就任後走勢吻合。中國通脹明顯跑高，由最初0.9%不斷上升至4.5%，相信與當時中國經濟改革有關，例如匯改。全球通脹反而持續下降，全期跌幅約0.6%。



因數據所限，只有美、中、歐三地的失業率數據，結果都是持續下降，美國降幅約1%，中國僅降約0.4%，歐元區明顯地由9.6%下降至7.5%，當然7%以上仍屬偏高水平。整體數據反映「紅色浪潮」有利各國就業市場。



綜合分析，「紅色浪潮」對全球經濟體並非一面倒負評。美國通脹未必如預期般失控，失業問題有序改善，只是經濟走勢非常波動，畢竟「先破後立」帶來的震盪是可預期的。對中歐而言亦非全屬壞事，失業改善，通脹則非戰之罪。對包括新興市場的全球經濟反而影響較大，如何對沖未來經濟非常波動的走勢，將是全球投資者的必答題。



「特朗普效應」反映出美國內部深層次的矛盾，而非導致歐美陣營當下問題的癥結，包括債台高築、製造業空心化與產品競爭力衰退、移民及毒品等叢生問題。就算特朗普百般武藝，亦不可能短期內完全解決，更何況面對本土撕裂及外交博弈等風險因素的多重挑戰？在極端情況下，如特朗普在操作中有任何閃失，弄得眾叛親離，多極化經濟叢生、經濟失衡等更可能導致美國陷入滯脹風險，更遑論遏止甚至扳倒中國的復興態勢，把美國推向伊於胡底的境地。



共勉之。《東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪》



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