20/01/2025 17:07

港交所：歡迎LME新增香港作認可倉庫地點，有助降低物流成本

《經濟通通訊社20日專訊》倫敦金屬交易所(LME)今天宣布批准香港作為認可倉庫地點，港交所集團行政總裁陳翊庭對此表示歡迎。



陳翊庭表示，歡迎倫敦金屬交易所(LME)將香港納入其認可的全球倉庫網絡。這是一個重要的里程碑，它將把中國這個全球最大的金屬消費國與全球最活躍的金屬交易市場更緊密地連接起來，加強中國金屬現貨市場與LME國際定價之間的聯繫，並有助於香港發展成為亞洲商品交易中心。



她指出，中國的可持續發展和經濟發展將推動金屬需求持續增長。在香港設立新的LME倉庫，將可憑藉香港完善的交通基礎設施和備受信賴的國際框架，降低物流成本和提升交付網絡的效率，讓金屬的消費者和生產者同時受益。期待在不久的將來迎來首批LME倉庫進駐香港，亦期待與LME和有意向的倉庫運營商密切合作，繼續擴展LME的全球影響力，支持全球金屬市場的可持續發展。(bi)