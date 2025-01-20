20/01/2025 16:32

《本港經濟》第四季失業率維持3.1%，符合預期

《經濟通通訊社20日專訊》政府統計處公布臨時數字顯示，2024年10-12月，本港經季節性調整的失業率為3.1%，與9-11月相同，並符合市場預期。同期就業不足率亦保持不變，維持於1.1%的水平。



勞工及福利局局長孫玉菡表示，2024年10-12月，總就業人數上升7100人至371.89萬人，勞動人口輕微上升900人至383.24萬人。失業人數下跌6100人至11.36萬人，展望將來，勞工市場在短期內應大致維持穩定，但一些行業的就業情況或會較受全球經濟環境不確定性增加影響。



與上一個三個月期間相比，2024年10月至12月不少行業的失業率下跌，當中製造業、金融業、社會工作活動業，以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業率有較顯著的跌幅。