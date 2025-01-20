20/01/2025 19:47

《再戰明天》英國公布失業率，新東方系公布業績

《經濟通通訊社20日專訊》英國公布失業率，及新東方系公布業績，料為周二（21日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，歐洲經濟暨財政事務理事會(ECOFIN)舉行會議。周二本港時間4:00pm，歐盟財長將討論如何改善歐洲競爭力，批准財政緊縮計劃。晚上9:00pm，德國總理朔爾茨在世界經濟論壇上發表演說。



*本港公布綜合消費物價指數*



數據方面，周二3:00pm（本港時間．下同），英國公布12月失業率。4:30pm，香港公布12月綜合消費物價指數，年率升幅料由1.4%擴大至1.5%。



在本港，明日公布業績的公司有:東方甄選(01797)、新東方-S(09901)等。



另外，周五（24日）日本央行公布議息結果。(wa)