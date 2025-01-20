20/01/2025 11:06

永明資產管理下調港股評性至中性，看好環球及ESG股票

《經濟通通訊社20日專訊》永明資產管理公布，美國總統當選人特朗普於當地周一(20日) 正式宣誓就職，開啟其第二個任期，市場預期全球經濟走勢將受到特朗普政策的主導，由於投資者對於美國貨幣政策的預期不時修正，有機會引發巿場劇烈波動。



永明資產管理認為，2025年環球經濟整體仍維持強韌，但面對種種變數，投資者除可考慮採取分散投資策略，避免過度集中於單一地區或投資工具的風險外，也可考慮防守性較佳的策略如低波幅策略和高股息策略等。



永明資產管理（香港）行政總裁顏建華表示，從基本面分析，主要經濟體表現仍然存在分歧。強勁的勞動力和消費市場顯示美國經濟仍較具有韌性，但歐洲和中國經濟相對遜色。預計歐洲央行將進一步降息，而中國全國人大會議的刺激措施未能給市場留下深刻印象。從12個月的前景來看，該行對環球股票維持正面看法，因為企業盈利尚算健康，美國以外其他市場的股票估值仍具吸引力。該行指，另一個獲看好的是ESG（低碳）主題相關的股票。



*下調港股評性至中性*



永明資產管理（香港）首席投資策略師龔偉怡指出，特朗普贏得大選後，2025年的利率路徑變得更加複雜，考慮到其關稅和赤字預算政策議程，市場預計2025年減息次數將減少，經濟若出現「不著陸」的情況，聯儲局甚至會轉向加息。市場預期改變令債券的前景面對相對較大的壓力，所以該行下調債券未來12個月觀點至中性，並等待聯儲局對未來利率走向的最新指引。



對於港股，永明資產管理指出，雖然全國人大會議宣布將在3年內實施6萬億人民幣的地方政府債務置換（即每年2萬億人民幣），並從2024年起，連續5年從新增地方政府專項債券中安排8000億人民幣專門用於化債，但相關的措施未有顯著的刺激作用。在中央未有更大規模推出一次性震撼金額的方案之前，永明資產管理下調港股評性至中性。(bn)