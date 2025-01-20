20/01/2025 11:42

渣打香港:為香港居民推出大灣區見證開戶服務

《經濟通通訊社20日專訊》渣打香港宣布，推出「大灣區見證開戶服務」，方便本港居民在該行的指定分行以代理見證方式開立渣打銀行（中國）個人銀行結算賬戶（II類帳戶）。成功開戶後，即可透過渣打香港網上銀行或流動理財服務進行匯款至II類帳戶及綁定內地支付平台，便利經常跨境往來的港人於內地生活、旅遊及消費。早前，渣打香港與渣打中國已進行測試及為相關員工進行培訓，過程順暢。



渣打銀行香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示，近年來，香港市民到大灣區生活和工作愈趨頻繁，跨境支付需求與日俱增。大灣區見證開戶服務，將便利港人及提升他們在內地，尤其是大灣區城市的日常消費。渣打一直以把握中國機遇為集團其中一個核心戰略，會繼續運用獨特的優勢，為客戶提供更便捷及優質的跨境金融體驗。(bn)