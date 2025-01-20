20/01/2025 15:35
【高息定存】花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88厘
《經濟通通訊社20日專訊》美國總統當選人特朗普於當地時間周一宣誓就職，開啟其第二個任期，將帶來市場更多不穩性。部分本地銀行上調定期存息，搶佔更多港元資金，中信銀行(國際)新舊客戶由即日起經「inMotion動感銀行」以10萬元或以上新資金敍做3個月港元定期存款，可享3.88厘優惠年利率。
花旗上調3個月港元定存年息至高達4厘，存額由5萬元至800萬元，適用於私人客戶業務之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或7.8萬港元。
招商永隆推出「即日快閃」定期優惠，6個月港元定存年息上調至3.65厘，存額由1萬元至2000萬元，適用於今日以新/現有資金辦理。(bn)
表列各大銀行定存息率:https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
花旗上調3個月港元定存年息至高達4厘，存額由5萬元至800萬元，適用於私人客戶業務之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或7.8萬港元。
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